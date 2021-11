Lazio, cambio di approccio: dopo il ritiro 7 punti e mai in svantaggio

Cambio di passo e di mentalità, reazione dagli uomini prima ancora che dai giocatori: questo chiedeva Maurizio Sarri alla Lazio, specie dopo la brutta figura in casa dell'Hellas Verona. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il ritiro che ha seguito la sconfitta del Bentegodi è servito a far cambiare marcia ai biancocelesti, che hanno raccolto 7 punti contro Fiorentina, Atalanta e Salernitana e soprattutto hanno invertito la tendenza dei gol. Nelle prime nove giornate, infatti, la Lazio si era ritrovata in situazione di svantaggio e costretta a rimontare in ben sette occasioni, contro Empoli, Spezia, Milan, Torino, Bologna, Inter e Verona, mentre dopo il momento di riflessione della squadra non ci si è più ritrovati sotto ma anzi, si è riusciti anche a mantenere la porta inviolata contro Fiorentina e Salernitana. Segni di una fase difensiva che sta crescendo e in una maggior confidenza nei propri mezzi e nei movimenti dettati da Sarri, ora una prova importante sarà non farsi distrarre dal rientro dalla sosta.