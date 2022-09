Lazio, Cataldi: “La vicinanza dei tifosi è fondamentale. Oggi serve…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca un po' più di mezz'ora al calcio d’inizio tra Cremonese e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Danilo Cataldi per presentare la gara. Queste le sensazioni del centrocampista: “Oggi serve una grande prova, dobbiamo dividere campionato e coppa. Sarà una partita fondamentale contro un'ottima squadra, vogliamo i tre punti. Abbiamo analizzato il loro modo di interpretare la partita, giocano uomo a uomo, sappiamo cosa ci aspetta e dobbiamo essere bravi a reggere l’urto"

TIFOSI - “La vicinanza dei tifosi è fondamentale, non ci fanno mai mancare niente. In Danimarca purtroppo non li abbiamo ripagati come dovevamo, oggi cercheremo di regalargli una gioia maggiore”

Il centrocampista è poi intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le parole: "Abbiamo parlato tanto. Giovedì è successa una cosa brutta, ci è dispiaciuto. È stata una serata da dimenticare e proveremo subito a farlo oggi"