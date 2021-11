Lazio, con Macron sarà addio: duello tra due sponsor tecnici per la nuova maglia

Il prossimo giugno terminerà l'accordo tra Macron e la Lazio. Dopo una collaborazione lunga otto anni, le strade si divideranno a fine stagione. Diverse le offerte arrivate a Formello. Come sottolineato nei giorni scorsi dal Tempo, al momento il duello riguarderebbe due aziende. La prima, da sempre interessata al mondo biancoceleste, è Robe di Kappa, che anche nel 2013 fece una proposta al club di Lotito per subentrare alla Puma. Trattativa poi sfumata in favore di Macron. La seconda sarebbe una novità assoluta: in questi giorni infatti la Mizuno - storico brand giapponese - si è fatta avanti con un'offerta molto interessante e, secondo quando riferito da Lazio Family, sarebbe in pole per diventare il nuovo sponsor tecnico della Lazio.