Lazio, ecco quando si giocherà la quarta giornata: data, orario e programmazione tv

Dopo la sosta per le Nazionali farà ritorno la Serie A con la Lazio che, per la quarta giornata di campionato, ospiterà l'Hellas Verona lunedì 16 settembre alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, come comunicato dalla Lega di Serie A sul proprio sito ufficiale. La partita verrà trasmessa su sia su Dazn che su Sky Sport. Di seguito al programmazione al completo.

COMO-BOLOGNA, sabato 14 settembre ore 15 (Dazn)

EMPOLI-JUVENTUS, sabato 14 settembre ore 18 (Dazn)

MILAN-VENEZIA, sabato 14 settembre ore 20.45 (SKY - Dazn)

GENOA-ROMA, domenica 15 settembre ore 12.30 (Dazn)

ATALANTA-FIORENTINA, domenica 15 settembre ore 15 (Dazn)

TORINO-LECCE, domenica 15 settembre ore 15 (Dazn)

CAGLIARI-NAPOLI, domenica 15 settembre ore 18 (SKY - Dazn)

MONZA-INTER, domenica 15 settembre ore 20.45 (Dazn)

PARMA-UDINESE, lunedì 16 settembre ore 18.30 (Dazn)

LAZIO-VERONA, lunedì 16 settembre ore 20.45 (SKY - Dazn)