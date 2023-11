Lazio-Feyenoord, la vendita non decolla: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani la Lazio affronterà il Feyenoord in casa, il fischio d’inizio è in programma alle 21. Non sarà l’Olimpico delle grandi occasioni, nonostante l’importanza della sfida. La vendita dei tagliandi non è decollata, non ha dato l’esito sperato e lo stadio non sarà un inferno come richiesto da Sarri nel suo appello post match col Bologna. Come appreso dalla nostra redazione, come registrato nelle ultime ore, sono 12 mila i biglietti staccati che sommati ai 21.280 abbonati consentono di superare, di poco, quota trentamila.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE