Lazio - Fiorentina, Felipe Anderson: "Serve determinazione. Lavoro per il bene del club"

Felipe Anderson è uno degli ultimi arrivati in casa Lazio che sta dando buone risposte con Sarri al comando. Il brasiliano è micidiale in fase offensiva, ma aiuta anche la squadra nei ripiegamenti offensivi. Domani con tutta probabilità sarà titolare con la Fiorentina. Pipe ha raccontato le sue sensazioni sulla gara all'interno del Match Program pubblicato sul sito ufficiale: "Contro la Fiorentina sono sempre state partite difficili, è una squadra con ambizioni importanti. Sarà una gara complicata perché loro stanno bene, sono motivati e consapevoli delle proprie forze. Sarà dura, come ogni partita in Serie A. Con la determinazione però possiamo vincere, sarà fondamentale entrare in campo con quella".

GOL AI VIOLA - "Quale dei due gol che ho realizzato ai viola preferisco? Dico quello segnato fuori area, nel 3-4 dell'aprile 2018. I gol però sono più belli quando vince la Lazio perché conta di più il risultato della squadra".

BRASILIANO PIU' PROLIFICO - "8 gol per raggiungere Humberto Tozzi e diventare il brasiliano più prolifico del club? Non lo sapevo, ce la metterò tutta perché sarebbe un onore entrare nella storia della Lazio, lavoro per quello. Come detto però non guardo ai record personali, ma solo al bene del club. Spero presto di realizzare questi gol per regalare alla squadra vittorie importanti".

SFIDA SPECIALE - "Cosa direi al Felipe che debuttò in Serie A con la Fiorentina? Gli direi di non mettersi addosso troppa pressione perché, lavorando duro, avrà le qualità per imporsi. Poi gli direi anche di essere sempre fiducioso, di rimanere dentro la partita per tutto il tempo perché arriverà il momento di fare la differenza. Di tempo ne è passato, ma sono felice e fiero di quanto fatto finora. Spero di migliorare ogni giorno per fare grandi cose".