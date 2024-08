Lazio, Hysaj in uscita? L'agente spiega: "Al momento..."

Elseid Hysaj è uno degli esuberi pronti a lasciare presto la Lazio. Fa parte della lista dei troppi 'over' presenti nella rosa biancoceleste, e dopo l'arrivo di Nuno Tavares sulla sinistra potrebbe non avere più spazio. Per questo la società sta lavorando per trovargli quanto prima una sistemazione altrove. A questo proposito ai microfoni di Dotsport.it è intervenuto il suo procuratore Mario Giuffredi, che si è espresso sulla situazione. “Al momento però non ci sono novità”, ha spiegato. Per l'uscita del terzino albanese, quindi, bisognerà ancora attendere.