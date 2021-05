Lazio, i tifosi accendono il derby a Ponte Milvio - FOTO & VIDEO

Non importa se lo stadio sarà a porte chiuse o se la classifica ha emesso già i suoi verdetti, il derby della Capitale rimarrà sempre una partita carica di significato e stimoli. La Lazio si gioca oggi l'ultima chance per entrare in Champions e i tifosi hanno deciso di sostenere la squadra da Ponte Milvio, location che da sempre è legata ai colori biancocelesti. Manca ancora un po' alla stracittadina contro i giallorossi, ma l'ambiente si è già acceso.

