Lazio, Immobile resta a casa: rischia di saltare la Nazionale

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - L'Italia è partita in treno da Firenze verso Reggio Emilia senza Ciro Immobile e il ct Roberto Mancini. Secondo quanto trapela negli ultimi minuti, l'attaccante della Lazio sarebbe ancora nella sua casa romana. Non ci sono comunicazioni ufficiali della Federazione rispetto al tampone eseguito ieri mattina da Immobile, ma il timore è che possa saltare Italia - Polonia di domani sera. In mattinata la moglie Jessica ha pubblicato una storia Instagram che immortala il bomber mentre si allena a casa con un personal trainer collegato via web.

Arrivano buone notizie per Ciro Immobile. Il tampone a cui si è sottoposto l'attaccante, insieme al resto del gruppo, avrebbe dato esito negativo. Il test è stato processato da Futura Diagnostica, il laboratorio di Avellino a cui si è affidata la Lazio per le gare di Serie A. Arrivano dunque a due i controlli anti-Covid, che consentiranno al calciatore di chiudere in anticipo la quarantena rispetto ai dieci giorni canonici del protocollo FIGC. Il bomber campano era risultato positivo al tampone effettuato venerdì 6 novembre presso il Campus Biomedico. A quel punto, la Asl aveva optato per l'isolamento di Immobile, rimasto chiuso in casa durante l'ultima settimana. Manca solamente un ultimo step per rivedere Ciro in campo. Si tratta della visita per ottenere nuovamente l'idoneità, sospesa in caso di positività. La Lazio e la Nazionale possono sorridere.

