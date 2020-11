Akpa Akpro, tempo di Nazionale: l'ivoriano omaggia la squadra sui social - FT

Messi momentaneamente da parte gli impegni con la Lazio, Akpa Akpro ha risposto alla convocazione del ct della Costa d'Avorio per il doppio confronto con il Madagascar. Il centrocampista ex Tolosa ha omaggiato la propria squadra su Instagram, condividendo con i followers degli scatti dell'intero gruppo, sia in campo che nella foto di rito. Ad accompagnare lo scatto, poche ma significative parole: "Sempre Costa d'Avorio".

