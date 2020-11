Luis Alberto, la frecciata a Luis Enrique: "Al prossimo Europeo ci sarò difficilmente"

Luis Alberto attacca la Lazio. Ma non salva neanche la Spagna. Nella stessa diretta su Twitch in cui si era espresso sui mancati stipendi percepiti, riporta Il Messaggero, il 'Mago' ha detto la sua anche su Luis Enrique e sulla scelta di non convocarlo per gli impegni della Nazionale. Il centrocampista, pensando già al futuro, ha spiegato: "Se continua così, al prossimo Europeo ci sarò difficilmente". La decisione del ct non è stata condivisa da molti tifosi e addetti ai lavori, che non si spiegano per quale motivo l'ex Siviglia venga sempre escluso dalla lista dei convocati.

