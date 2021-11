Lazio - Juve, le pagelle dei quotidiani: follia Reina, Milinkovic si salva

Un sabato sera da dimenticare per la Lazio. La squadra di Sarri contro la Juventus, orfana di Ciro Immobile, è mancata negli ultimi 11 metri totalizzando solo un tiro in porta e senza essere mai precisa. Cataldi e Reina per due ingenuità si fanno beffare dai due calci di rigore trasformati da Bonucci e si fermano al mero risultato ottenuto contro la Salernitana. Una Lazio spenta, senza inventive, l'assenza di Ciro è stata ripagata. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 4, Lazzari 6, Luiz Felipe 5,5, Acerbi 5,5, Hysaj 5,5, S. Milinkovic 6, Cataldi 5,5, Basic (38’ st) sv, Luis Alberto 5,5, Felipe Anderson 5, Raul Moro (30’ st) 6, Pedro 5,5, Zaccagni 5, Muriqi (20’ st) 5, Sarri (all.) 5,5

GAZZETTA - Reina 4,5, Lazzari 5,5, Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6,5, Hysaj 5, S. Milinkovic 6, Cataldi 5, Basic (38’ st) sv, Luis Alberto 5, Felipe Anderson 5, Raul Moro (30’ st) 5,5, Pedro 5,5, Zaccagni 4,5, Muriqi (20’ st) 5, Sarri (all.) 5

TUTTOSPORT - Reina 5, Lazzari 5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 5,5, Cataldi 5, Basic (39’ st) ng, Luis Alberto 5, Felipe Anderson 5,5, Moro (29’ st) ng, Pedro 5, Zaccagni 5, Muriqi (20’ st) 5. Sarri (all.) 5,5