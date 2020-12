Lazio, la Champions ti fa ricca: già 35 i milioni "assicurati"

Non solo il prestigio di giocare in Europa, la Champions League vuol dire anche introiti nelle casse dei club che mai come in questo momento così complicato ne hanno bisogno. La Lazio martedì giocherà la gara decisiva contro il Bruges e, oltre alla qualificazione agli ottavi, potrebbe staccare un assegno da 9,5 milioni, tanto vale il passaggio del turno.Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la Uefa ha notevolmente abbassato il preventivo dei ricavi a causa della pandemia da coronavirus che di fatto ha tolto circa il 25% del piatto finale che ora prevede 3,5 miliardi da dividere tra Champions e Europa League.

TESORO - Più o meno la Lazio di Lotito dovrebbe essersi garantita già 35 milioni di euro: la quota di partecipazione per ogni club vale 15,2 milioni ai quali si aggiungono i premi partita: 2,7 milioni per una vittoria 900 mila per un pareggio. I biancocelesti con 9 punti in cinque gare hanno quindi portato a casa già 8,1 milioni. Quando la Uefa verserà i premi, a metà dicembre, la quota sarà all'incirca di 23 milioni ai quali si aggiungeranno anche i ricavi provenienti dalla "quota per coefficiente" circa 12. A giugno infine, se le coppe dovessero concludersi senza ulteriori stop, ci sarà poi un altro premio legato al market pool, diritti tv e sponsor, che dipende dall'andamento si della Lazio ma anche delle altre squadre italiane: Inter, Juventus e Atalanta. Facendo un calcolo finale quindi la Lazio eliminando il Bruges in totale dovrebbe portare a casa circa 45-47 milioni al termine del torneo. Decisamente un bottino importante e che garantirebbe ai biancocelesti un sostegno economico non indifferente.

