Champions League, la top 11 della Bobo TV: presenti due biancocelesti

Tante risate e tanto calcio nella Bobo TV condotta da Christian Vieri. L'ex attaccante di Lazio e Atalanta, in compagnia di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, ha trasmesso un video in diretta su Twitch in cui ha trattato diversi argomenti tra cui la giornata di Champions League appena trascorsa. I quattro ex calciatori hanno stilato la formazione ideale dell'ultima giornata della competizione e hanno deciso di premiare due teserati della Lazio che ha disputato una grande partita al Signal Iduna Park di Dortmund. I due biancocelesti in questione sono Francesco Acerbi, autore della solita ottima prova sia in fase difensiva che in fase di impostazione, e Simone Inzaghi, cervello e guida di questa Lazio che sta stupendo tutti anche nella massima competizione europea.

LA TOP 11 COMPLETA CHAMPIONS LEAGUE (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Marquinhos, Acerbi, Guerreiro; Brozovic, Kahveci, Bellimgham; Chiesa,Lukaku, Neymar. All. Inzaghi

