Lazio, la festa per Lotito senatore. Il patron: "Possiamo fare qualcosa di grande"

Dopo la vittoria sullo Spezia, il presidente ha brindato con squadra e staff per la vittoria alle elezioni e ha promesso...

RASSEGNA STAMPA - Settimana perfetta per Claudio Lotito che si è aperta con il successo alle elezioni e si è chiusa con la vittoria della Lazio. Il patron biancoceleste è pronto per diventare senatore e ha voluto condividere la gioia con la squadra. Dopo il 4-0 allo Spezia, c'è stato il brindisi nell'area hospitality dello Stadio Olimpico. Immobile gli ha consegnato una targa e c'è stato anche il taglio della torta preparata per l'occasione a forma di S. Il presidente è sembrato emozionato e, come riporta Il Messaggero, ha detto ai presenti: «Ringrazio tutti, Sarri, Tare, la squadra. Con questa vittoria avete dimostrato ancora una volta l'unione della nostra famiglia. Se continuerete a giocare con questo spirito e questa compattezza, regalerete grandi soddisfazioni a me e a tutta la tifoseria». Lotito ha poi aggiunto: «Questa non è solo la mia vittoria, ma anche la vostra. Per la prima volta nella storia la Lazio ha un rappresentante nelle istituzioni, nel Parlamento, non è poca roba. Ora che sto nel Governo, possiamo cambiare ogni stortura. Questa non è più una Lazietta, è già una grande società». Il presidente ha fatto i complimenti alla squadra e al tecnico e si è detto certo che siano state gettate le basi per fare qualcosa di grande.