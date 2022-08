Lazio, la squadra 'scappa' dalla città: cena di gruppo con vista sull'Inter

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella serata di ieri la Lazio si è riunita presso il ristorante "Isola del Pescatore" a Santa Severa, luogo spesso frequentato da calciatori ed ex, oltre a essere tappa molto gradita ad Alessio Romagnoli, per una cena di inizio stagione. Questa serata, a cui hanno partecipato tutti i giocatori biancocelesti, ma in cui era assente lo staff tecnico, ha avuto lo scopo di rinsaldare ancora di più lo spogliatoio e creare un gruppo più affiatato e con obiettivi comuni. Sarri, che era assente alla cena, avrà sicuramente gradito l'iniziativa dei suoi ragazzi, in linea con le sue richieste di far diventare il collettivo un gruppo di uomini che vanno tutti nella stessa direzione. Venerdì la squadra affronterà una grande sfida contro l'Inter, sarà l'occasione per la nuova Lazio di affrontare il suo passato, un importante test per dimostrare la crescita del gruppo e la voglia di raggiungere grandi obiettivi e in questa cena sarà sicuramente stata ribadita tale volontà.