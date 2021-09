Lazio - Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni: Strakosha torna tra i pali

La Lokomotiv Mosca per dare seguito alla prestazione nel derby. La Lazio deve fare bene giovedì sera in Europa League per non complicarsi la vita in ottica qualificazione. Data la sconfitta con il Galatasaray contro i russi potrebbe essere già decisiva. Sarri studia e osserva i suoi iniziando a pensare alla formazione da schierare: tanto tournover, con Strakosha che molto probabilmente ritroverà il campo per cancellare la partita di Istanbul.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Akpa-Akpro, Cataldi, Milinkovic; Raul Moro, Muriqi, Felipe Anderson. All.: Sarri.