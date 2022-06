Lazio, Lotito: "Periodo impegnativo, ma vinco sempre. Vedete..." - FOTO&VIDEO

Fonte: Carlo Roscito e Daniele Rocca - Lalaziosiamonoi.it

Anche Claudio Lotito ha partecipato alla mostra "Uniformi & Casacche", organizzata dall'Esercito Italiano e dal Lazio Museum e che si è svolta questa sera presso il Museo dei Granatieri in Piazza Santa Croce. Il presidente della Lazio, appena arrivato, è stato accolto dai presenti, lasciandosi andare anche a qualche battuta. In particolare, ha spiegato: "Questo periodo sono molto impegnato, però come vedete vinco sempre". Il riferimento è, con tutta probabilità, alla decisione del Tar del Lazio di respingere il ricorso della Figc contro la Lega di A sull'indice di liquidità come criterio di ammissione al campionato. Di seguito, le immagini dell'arrivo del patron:

Pubblicato 22.06

