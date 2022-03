Lazio, Lotito: prima il bilancio, poi il rinnovo di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era stato annunciato a gran voce a dicembre il rinnovo di Maurizio Sarri. Il presidente Lotito lo aveva fatto in grande stile alla cena di Natale della squadra ma ad oggi tra il presidente e Sarri non c'è stato alcun confronto serio sulla questione. Nella giornata odierna il Consiglio di Gestione si riunirà per l’esame della relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021, dopo sarà tempo di colloqui e di incontri.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'intenzione è quella di incontrare il tecnico dopo questi impegni di bilancio e i due potrebbero quindi vedersi nel weekend oppure la prossima settimana. Per quanto riguarda il tecnico toscano la priorità è ovviamente quella del mercato, questa la condizione senza la quale non ci saranno le basi per continuare insieme in futuro.