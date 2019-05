Lazio, Lotito su Inzaghi: "Se va alla Juventus? Non lo so, vedremo..."

Non è sereno come ci si poteva aspettare il finale di stagione della Lazio. Nonostante la vittoria della Coppa Italia e quindi due ultime gare di campionato che avrebbero dovuto fare da passerella, in casa biancoceleste serpeggia il dubbio sul futuro di Simone Inzaghi. Ieri è andato in scena il summit a Formello tra il presidente Claudio Lotito e il mister, che però non ha portato ad una soluzione definitiva. Inzaghi prende tempo, come testimonierà anche la sua assenza dalla conferenza stampa pre Torino - Lazio, probabilmente per valutare le possibilità di trasferimento che finora portano principalmente verso Milan e Juventus. Interrogato da Tuttomercatoweb proprio su quest'ultima possibile destinazione del suo tecnico al termine dell'evento 'Il calcio che amiamo', Lotito ha commentato velocemente: "Inzaghi va alla Juventus? Non lo so, questo lo vedremo...". Dubbi che quindi continuano a rimanere sollevati.

FUTURO IN BILICO PER CATALDI

LE ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QU PER TORNARE ALLA HOMEPAGE