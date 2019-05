Lazio, Inzaghi salta la conferenza stampa: domani non parlerà ai giornalisti

Si potrebbe definire un'abitudine. Con le voci sul suo futuro lontano da Roma sempre più insistenti e il rinnovo che tarda ad arrivare, Inzaghi non vuole sottoporsi alle domande dei giornalisti. Allora, anche domani niente conferenza stampa per il tecnico della Lazio: esattamente per come avvenuto nel pre-partita contro il Bologna, il mister parlerà solo a Lazio Style Radio. Resta da capire se Inzaghi si presenterà nel post gara di Torino, all'Olimpico era stato Parolo a parlare per lui, la stessa situazione potrebbe ripetersi anche la prossima domenica.

