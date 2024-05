Lazio, Lotito sull'addio di Tudor: "Tutte falsità. Sul mercato dico..."

WEBTV LAZIO, IL PROMEMORIA PER GLI ABBONATI: IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ Si ricorda a tutti i tifosi ancora in possesso di un abbonamento tradizionale cartaceo, di passare il prima possibile ad un abbonamento digitale (Millenovecento o Eagle Card), recandosi presso uno dei punti vendita Lazio Style 1900 entro il 30 maggio 2024. Ci... Si ricorda a tutti i tifosi ancora in possesso di un abbonamento tradizionale cartaceo, di passare il prima possibile ad un abbonamento digitale (Millenovecento o Eagle Card), recandosi presso uno dei punti vendita Lazio Style 1900 entro il 30 maggio 2024. Ci... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | LOTITO TORNA FORTE SU GREENWOOD: LA SITUAZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio torna su Mason Greenwood. Dopo averlo visto sfumare nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, tra le polemiche di alcuni tifosi per un passato discutibile, l'inglese torna nel mirino dei biancocelesti. Reduce da un'ottima... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio torna su Mason Greenwood. Dopo averlo visto sfumare nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, tra le polemiche di alcuni tifosi per un passato discutibile, l'inglese torna nel mirino dei biancocelesti. Reduce da un'ottima...