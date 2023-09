Lazio, Luis Alberto: "Rinnovo? Mi sento al centro del progetto e il mister..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Dazn è intervenuto Luis Alberto per commentare la prestazione della Lazio, dopo la sconfitta incassata a San Siro. Queste le parole del centrocampista: “Io credo che la squadra abbia fatto una buona partita, peccato per il risultato. Penso che meritavamo molto di più. Sappiamo che loro hanno quel giocatore a sinistra che può sbloccare la partita in qualsiasi momento. Abbiamo sofferto soprattutto al primo gol, perché non abbiamo iniziato benissimo. Giustamente dobbiamo essere un po' più cattivi in area. Nel primo tempo ci è mancato soprattutto fare subito gol perché stavamo facendo bene. Questa è la Lazio che dovrebbe essere sempre, se perdi così. Non ci è piaciuto l'inizio di campionato, soprattutto per la prima partita"

"Rinnovo? Devo fare il meglio per la squadra. Mi sento bene, mi sento al centro del progetto. Il mister ha fiducia in me, devo continuare così e aiutare tutti i compagni e prendere punti che ci servono per far stare la Lazio dove merita".

“Se mi sento leader? Si però, l’ho sempre detto: è da otto anni che sono qua e sto giocando di più. Io devo aiutare tutti i compagni e fare il mio il meglio possibile. Se c’è questo atteggiamento, come col Torino, il risultato arriva".

“Rovella? Sapevo che era forte, mi piace. È uno che vuole sempre la palla anche se sbaglia, ha personalità. Questo significa che è un buon giocatore".

"Champions? Giocare subito ti dà l’opportunità di vincere e di prendere fiducia. È il momento giusto per continuare su questa strada e mettere più cattiveria, guardare cosa stiamo sbagliando. È bellissimo giocare la Champions, la motivazione te la dà già solo entrare in campo e sentire la musica”.

