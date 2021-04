Lazio - Milan, le probabili formazioni: gli acciaccati stringono i denti

Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli, per la Lazio si avvicina la gara contro il Milan, in programma all'Olimpico questa sera. Sulle probabili scelte di Simone Inzaghi peseranno le condizioni del calciatori che si sono presentati acciaccati al 'Diego Armando Maradona'. Lucas Leiva e Luis Alberto stringono ancora i denti e partiranno dal primo minuto. La sorpresa più grande è Senad Lulic che prenderà il posto di Fares a sinistra. Per il resto difesa confermata con Marusic insieme ad Acerbi e Radu. Reina in porta. Muriqi e Andreas Pereira pronti a entrare a gara in corso, mentre Caicedo difficilmente verrà convocato. In casa Milan, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo, sono ancora da valutare le condizioni di Bennacer che, nel caso in cui dovesse recuperare in tempo, potrebbe prendere il posto di Meité sulla mediana. Niente da fare per Ibrahimovic, mentre Theo Hernandez, non al meglio, è stato convocato.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Farris.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot (Theo Hernandez); Kessie, Meité; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All. Pioli.

