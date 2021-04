Lazio - Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

LAZIO-MILAN - Dopo il Napoli il Milan, altro big match per la Lazio che rappresenta l'ultima opportunità di regalarsi ancora una speranza per la Champions League. La partita è in programma lunedì 26 aprile alle 20:45 e verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A e sul canale numero 251 del satellite. Sarà possibile seguire Lazio-Milan anche in diretta streaming utilizzando il servizio SkyGo, l'applicazione gratuita di Sky per i propri abbonati, oppure NOW, il servizio streaming on demand di Sky.