Napoli - Lazio e il record di Immobile: è riuscito per la prima volta a...

NAPOLI-LAZIO, RECORD IMMOBILE - Nella brutta serata del Maradona, con la Lazio ko per 5-2, Immobile è riuscito a strapparsi un mezzo sorriso per il gol e per un record personale da aggiungere ai tanti altri già scolpiti negli almanacchi. Come riporta la rassegna di Radiosei, con la rete segnata a Meret Ciro è andato a segno per la sesta volta consecutiva contro il Napoli, non gli era mai successo. Dal 18 agosto 2018 a ieri l'attaccante biancoceleste ha sempre fatto male alla difesa azzurra, peccato però che abbia vinto solo in due circostanze (l'11 gennaio 2020 e il 20 dicembre 2020).

