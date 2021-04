Napoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: buio Reina e Leiva, Milinkovic ci prova

NAPOLI-LAZIO, LE PAGELLE - Una notte da dimenticare che complica fortemente il cammino della Lazio verso la Champions League. Non ci voleva una sconfitta contro il Napoli, non ci voleva soprattutto perdere così in ottica scontri diretti e arrivo a pari merito. C'è lo zampino - anzi zampone - di Di Bello sul ko dei biancocelesti, ma non può essere l'unico alibi per giustificare il 5-2. Si salvano in pochi, si doveva fare di più.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 4; Marusic 5,5, Acerbi 5, Radu 5; Lazzari 6, Milinkovic 6, Akpa Akpro (39' st) sv, Leiva 4,5, Cataldi (13' st) 5,5, Luis Alberto 5,5, Pereira (20' st) 6, Fares 5,5, Lulic (20' st) 5,5; Correa 5,5, Immobile 6, Muriqi (39' st) sv. Farris 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 4; Marusic 4, Acerbi 5, Radu 4,5; Lazzari 5,5, Milinkovic 6, Akpa Akpro sv, Leiva 5, Cataldi 6, Luis Alberto 5, Pereira 6, Fares 4, Lulic 5,5; Correa 5,5, Immobile 6,5 Muriqi sv; Farris 5.

TUTTOSPORT - Reina 5; Marusic 5, Acerbi 5,5, Radu 5; Lazzari 6, Milinkovic 7, Akpa Akpro 5, Leiva 5, Cataldi 5, Luis Alberto 5,5, Pereira 6, Fares 5, Lulic ng; Correa 5, Immobile 7,5, Muriqi 5; Farris 5.

IL MESSAGGERO - Reina 4; Marusic 5, Acerbi 5, Radu 5; Lazzari 5, Milinkovic 6 (39' st Akpa Akpro), Leiva 4,5 (13' st Cataldi 6), Luis Alberto 5 (20' st Pereira 6), Fares 5 (20' st Lulic 5); Correa 5,5, Immobile 6 (39' st Muriqi ng). All.: Farris 5.

IL GIORNALE - Reina 4; Marusic 4, Acerbi 5, Radu 4,5; Lazzari 6, Leiva 5 (13' st Cataldi 5), Milinkovic 6,5 (38' st Akpa Akpro sv), Fares 5 (20' st Lulic sv); Luis Alberto 5 (20' st Pereira sv); Immobile 6 (38' st Muriqi sv), Correa 5,5. All. Farris 5.

CORRIERE DELLA SERA - Reina 5; Marusic 5, Acerbi 5, Radu 5; Lazzari 5,5, Milinkovic 6 (Akpa sv 38' st), Leiva 5 (Cataldi 6 13' st), Luis Alberto 5 (Pereira 6 19' st), Fares 5 (Lulic 5,5 19' st); Correa 6,5, Immobile 6 (Murigi sv 38' st). All.: Farris 5.

