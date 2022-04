Lazio - Milan, le probabili formazioni: Luiz Felipe torna titolare, in attacco...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A Formello è passata la tempesta. Sia quella metereologica che in mattinata ha oscurato il cielo romano, sia quella che si era imbattuta sulla Lazio non permettendo a Sarri di avere a disposizione tutti i suoi giocatori. Il mister ha ritrovato tutti in campo, unici assenti Marusic (che però non preoccupa) e Pedro. Patric quasi sicuramente non verrà rischiato contro il Milan, quindi in difesa si rivedrà il duo Luiz Felipe-Acerbi. Centrocampo e attacco solo certezze.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. All.: Pioli