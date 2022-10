Lazio, Milinkovic: "Ecco che ci ha detto Immobile. E sui numeri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per commentare la vittoria è intervenuto Sergej Milinkovic Savic ai microfoni di Dazn: “La fascia da capitano? Mi dà motivazioni in più, ma è meglio quando ci sta Ciro e la indossa lui. Oggi è mancato, ma abbiamo reagito bene e credo sia orgoglioso di noi. Ci ha scritto subito, non abbiamo fatto in tempo ad entrare negli spogliatoi che abbiamo trovato il suo messaggio. Ci ha detto che abbiamo fatto una bella partita, come hanno visto tutti, abbiamo sbagliato poco e abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister. Portiamo a casa tre punti meritati”

SARRI - "È passato un anno e mezzo, abbiamo appreso molto da lui. All’inizio è stata dura come si è visto, adesso col tempo stiamo imparando di più. Ultimamente siamo cresciuti molto in difesa e parte tutto da dietro. Sono contento della squadra e del risultato. Andiamo avanti e non abbassiamo la testa. Procediamo partita dopo partita”

NUMERI - "Come sapete, non mi piace parlare di me stesso. C’è gente che parla e che capisce di calcio e ogni tanto mi piace sentire cosa dicono, cerco in allenamento di dare sempre il massimo e migliorare e andare avanti”

Il Sergente è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: "Siamo venuti qui con l’idea di vincere e di fare una bella gara. L’abbiamo preparata bene, portiamo a casa tre punti meritati e torniamo a casa contenti. La vittoria la dedichiamo al Boss (Stefan Radu, ndr). La gara di oggi è stata perfetta, non abbiamo preso gol, ne abbiamo fatti due ma avremmo potuto segnarne altri. Ora non abbassiamo la testa, lavoriamo e puntiamo in alto".

CAMPO - "Se avessimo giocato in casa sul nostro campo non saremmo riusciti a fare alcune cose, mi dispiace perché giocare in casa è bello, viene tante gente, ma sicuramente devono fare qualcosa. Noi a Formello abbiamo ottimi campi, siamo quindi abituati benissimo, poi veniamo all’Olimpico e non è la stessa cosa. Ci godiamo comunque la vittoria e andiamo a casa felici".

RUOLO - "Mi trovo molto bene nel mio ruolo, ogni tanto quando non c’è Ciro mi sforzo di fare la punta ma il mister mi ha detto di rimanere al mio posto. Sono sicuro che un giorno arriverà il momento di fare anche la punta".

CARTELLINI - "E’ giusto il giallo che ho preso oggi, ho fatto il fallo sapendo che mi avrebbero ammonito. Nel primo tempo anche alcuni di loro lo avrebbero meritato. Io ora sono diffidato quindi devo entrare in partita con più calma".