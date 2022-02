Lazio - Napoli, biancocelesti in campo con una maglia per l'Ucraina - VD

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si schiera con l'Ucraina prima della partita con il Napoli. I biancocelesti sono all'Olimpico e stanno effettuando il riscaldamento prima del fischio d'inizio del big match con i partenopei. La squadra è scesa in campo con una maglia speciale dopo gli attacchi della Russia verso l'Ucraina: sfondo bianco, bandiera ucraina e la scritta "stop the war". Una presa di posizione ben precisa del club capitolino rispetto al conflitto aperto dalle mosse belliche di Putin.