Lazio, novità in vista: Lotito contatta Roberto Rao per la comunicazione

Cambiamenti in arrivo nel settore della comunicazione istituzionale della Lazio. Come riporta la consueta rassegna a cura di Radiosei, il presidente Lotito avrebbe contattato Roberto Rao, ex deputato Udc ed ex membro del Cda di Poste Italiane, per un ruolo nella comunicazione della società. Attualmente, Roberto Rao ha 52 anni e fa parte del Cda del Monte dei Paschi di Siena.

