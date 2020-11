Lazio, inizio flop per Adekanye: solo due panchine con il Cadice

Non era esattamente l'inizio che si aspettava. Bobby Adekanye ha lasciato la Lazio in estate per volare in Spagna e trovare continuità nel Cadice, squadra neopromossa in Liga. Sin qui, l'attaccante olandese non ha raccolto ciò che desiderava. Per lui solo due panchine in campionato, l'ex Liverpool deve ancora esordire con il suo nuovo club. Ci sarà tempo pre prendersi la scena e diventare protagonista per tornare alla Lazio per giocarsi le sue carte con un anno di esperienza in più.Il club biancoceleste spera che il classe 1999 possa ritagliarsi il suo spazio e dare continuità alle sue prestazioni.

