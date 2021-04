Lazio, prima volta lontana da "papà" Inzaghi: quando torna?

Tutti, per volontà o per necessità, siamo costretti a dover lasciare il nido costruito dai genitori e spiccare il volo da soli prima o poi. La Lazio oggi è costretta a questo: "papà" Simone Inzaghi per la prima volta non sarà presente in panchina perché positivo al Covid e i biancocelesti dovranno cercare di farcela a Verona senza il suo aiuto. Un bel banco di prova per la squadra che deve dimostrare la propria maturità. Sicuramente la spinta emotiva del mister mancherà, ma se si vuole fare un passo in avanti ed entrare a far parte delle grandi d'Europa bisogna superare anche questo scoglio. Le difficoltà aiutano a diventare grandi.

IL CALENDARIO DI APRILE - Al momento è impossibile pronosticare quando il tecnico piacentino tornerà in panchina, non si esclude la possibilità che possa rimanere fuori per tutto il mese di aprile. Durante questo arco temporale la Lazio sarà chiamata ad affrontare sfide importanti per la corsa al quarto posto: dopo la gara di oggi con il Verona i biancocelesti si sfideranno domenica 18 in casa contro il Benevento, giovedì 22 a Napoli contro i partenopei e chiuderanno il mese all'Olimpico lunedì 26 contro il Milan.

