Verona - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Superato l'ostacolo Spezia, non con poche difficoltà, grazie alla zampata di Caicedo, la corsa Champions della Lazio riparte dal Bentegodi. Domenica 11 aprile i ragazzi di Inzaghi fanno visita al Verona per la trentesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 15. La gara sarà visibile su DAZN, attraverso il canale DAZN1 (ch. 209 sulla piattaforma Sky) in televisione o in streaming attraverso l'applicazione e il sito del broadcaster inglese.