Lazio, Radu: "Ricorderò questa giornata per sempre. Grazie a squadra e società" - FOTO

Ha raggiunto con lo Spezia il record storico di presenze all time nella Lazio Stefan Radu, arrivato a quota 402 presenze e superando un altro grande difensore come Beppe Favalli, presente insieme anche al presidente Lotito per la consegna del premio. Il difensore romeno è stato prima premiato dalla società con un quadro fatto di sue immagini e la sua maglia incorniciata raffigurante il numero 402. Il centrale ha espresso tutta la sua gioia ed emozione per il premi ricevuto dalla società, ma anche per quello ricevuto dai suoi compagni, (un trono con cui poi Radu ha posato a Formello insieme a loro) ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sono molto felice, la squadra e la Società mi hanno fatto due sorprese pazzesche, non mi aspettavo di ricevere questi regali. Non so chi abbia avuto questa idea, sono curioso: è un bellissimo regalo, me lo ricorderò per sempre. Adesso testa alle dieci finali che mancano alla fine del campionato. Spero adesso che i magazzinieri mi diano una mano per portare tutto questo a casa. Anche i miei figli saranno contenti però gli dirò che è un regalo per me ".