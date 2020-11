Lazio, rebus nazionali: le federazioni spingono, ma in Italia...

La partenza dei giocatori con le rispettive Nazionali è un rebus. La Lazio ha 9 giocatori convocati: Immobile e Acerbi (Italia), Correa (Argentina), Fares (Algeria), Milinkovic (Serbia), Akpa Akpro (Costa d'Avorio), Luiz Felipe (Brasile U23), Muriqi (Kosovo), Marusic (Montenegro). Le ASL di Lazio, Roma, Inter, Sassuolo e Fiorentina hanno bloccato la partenza dei nazionali per via della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra. Nel caso della Lazio, si sono fermati Immobile, Leiva e Strakosha che è in isolamento e non andrà in Albania. Servono i permessi delle varie federazioni per lasciarli partire. Sembra che molte federazioni abbiano spinto per accogliere i vari giocatori in ritiro in vista degli impegni importanti di queste settimane. La Serbia si gioca la qualificazione agli Europei nello spareggio con la Scozia e la presenza di Milinkovic sarà fondamentale. Ieri i media locali hanno rivelato che il Sergente è già in ritiro con la sua Nazionale.