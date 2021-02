Lazio, riecco Giacomelli: cosa era successo l’ultima volta?

Tre anni e mezzo dopo. La Lazio ritrova come arbitro Giacomelli tre stagioni dopo l'ultima volta che il fischietto triestino aveva diretto i biancocelesti. Non è un caso infatti, visto che l'ultimo match diretto dal direttore di gara fu il famoso Lazio - Torino della stagione 2017/2018. I granata si imposero in quella serata a dir poco storta di metà dicembre per 3-1, ma il risultato fu marchiato dal grossolano errore che Giacomelli fece nel caso dell'espulsione di Immobile.

IL FATTO - L'episodio scatenante però, fu un clamoroso tocco di mano di Iago Falque in area di rigore del Torino, su un tiro di Immobile. Successivamente terminata poi l'azione l'attaccante si beccò con Burdisso, (allora difensore del Torino), in seguito a delle proteste dell'argentino. Il Var poi non rese giustizia all'attaccante e alla Lazio, e dopo averlo consultato, Giacomelli anzichè assegnare il rigore alla Lazio mostrò il rosso al bomber laziale. Come se non bastasse poi, il fischietto triestino risparmiò molti calciatori del Torino, tirando fuori pochissimi cartellini gialli su alcuni falli commessi dai calciatori granata. Le polemiche non si spensero facilmente, e a causa anche della decisione tutt'altro che giusta dell'arbitro, la Lazio perse poi 3-1. La sconfitta fu poi per l'economia della classifica finale pesantissima, visto che la Lazio non riuscì a raggiungere a fine stagione il quarto posto valido per la qualificazione in Champions. Tre anni dopo Giacomelli tornerà ad arbitrare un match della Lazio, e i tifosi biancocelesti sperano che stavolta non ci saranno polemiche ed episodi così negativi.

