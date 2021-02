Bologna, Dijks torna ad allenarsi in gruppo. Mentre Tomiyasu e Medel...

Il Bologna è tornato in campo questa mattina a due giorni dalla sfida con la Lazio. La squadra rossoblù ha svolto a Castel Debole una seduta tattica con prove di conclusione a rete. L'esterno difensivo Dijks è tornato ad allenarsi in gruppo, e dunque punta a esserci sabato contro i biancocelesti. Hanno invece continuato a svolgere lavoro differenziato il giapponese Tomiyasu, Faragò e Medel. I tre restano dunque in forte dubbio per il match di sabato, con le prossime sedute che scioglieranno definitivamente gli ultimi dubbi di formazione.

