Lazio, Sarri accoglie Bianchi: sarà lui il nuovo club manager

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - C'è un'impresa da mettere a segno, vincere a Napoli. Sarri dopo Genoa ha parlato di grandi passi in avanti, di atteggiamento buono e una buona base da cui partire. Così, per questo ieri mattina, a Formello, non ci sarebbe stato un confronto. Si deve ricucire il più possibile, non distruggere. Nel frattempo, c'è una novità in casa biancoceleste. Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri e la Lazio hanno accolto da giorni Alberto Bianchi, arrivato con il direttore Fabiani un anno fa. Alberto aveva l’incarico di direttore tecnico del settore giovanile, resterà comunque impiegato in quel ruolo, ma sarà anche il collante tra lo spogliatoio e la società, una sorta di club manager. Infatti, Bianchi era a Lecce e domenica sera è stato intravisto in panchina nella sfida con il Genoa. L’incarico non è stato ancora annunciato dalla società. E’ un uomo di fiducia del diesse Fabiani, hanno lavorato insieme nella ex Salernitana di Lotito.