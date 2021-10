Lazio, Sarri e il focus difensori: Luiz Felipe sarà l'anti-Dzeko

Una vigilia blindata a Formello, perché quanto sia importante questo Lazio-Inter per Maurizio Sarri lo si intuisce dalla strategia di lavoro che sta portando avanti in queste ore. Giornata indicativa quella di ieri, quando il tecnico toscano ha convocato sul campo, di buon mattino, soltanto difensori e registi, il resto della squadra rimandata al pomeriggio. Un focus sui movimenti del reparto arretrato, eventuali marcature preventive e posizione sempre molto alta da tenere in campo. Sarri sa che un lavoro approfondito deve riguardare soprattutto i suoi difensori supportati dalla mediana, perché per far funzionare realmente la sua macchina serve muoversi in modo corale in quella specifica zona di campo. Sul prato di Formello sono andate in scena varie simulazioni di uomo contro uomo, compito che avrà Luiz Felipe sul totem Dzeko, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Soltanto un anno fa tenne a bada Haaland per 65 minuti, nel match interno di Champions League col Dortmund: adesso è chiamato a un'altra gara da leader, senza Acerbi, per guidare l'intero reparto.