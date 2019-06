Lazio, Wallace: “Flamengo? Sono sempre aperto a nuove proposte"

Fortuna Wallace non ha convinto. Le troppe disattenzioni patite in questi 3 anni nella Capitale non gli hanno permesso di esprimere il proprio potenziale, e ora è pronto a lasciare la Lazio. Il centrale brasiliano ha disputato un'altra stagione fatta di alti e bassi, ma culminata questa volta con la disastrosa prestazione in Serie A contro l'Atalanta: una macchia troppo grande nell'avventura romana del difensore, il cui rapporto con i tifosi si è forse definitivamente incrinato. Comunque, l'ex Braga ha voglia di rivalsa e ai microfoni di globoesporte.com ha dichiarato di essere stato contattato dal Flamengo: “È stata solo una chiacchierata telefonica, ma mi hanno già informato su quello che dovrebbe essere il mio stipendio. Sono sempre aperto a nuove proposte, specie quando si tratta del Flamengo”. Per ora, come riporta il sito brasiliano, non c'è una trattativa in corso tra i rossoneri e la Lazio, e Wallace è solo uno dei nomi sulla lista per rinforzare la difesa del Flamengo insieme a Jemerson del Monaco e Zapata (svincolato dal Milan). Il difensore carioca ha poi aggiunto: “Dato che ho un contratto di due anni con la Lazio, la priorità è rimanere a Roma. Non posso dire se tornerò in Brasile o resterò in Italia, il calcio di oggi è in continuo movimento. Io e il mio entourage dobbiamo lavorare con quello che abbiamo in mano, che sono attualmente i due anni di contratto con il Lazio. Lascio tutto nelle mani dei miei agenti, mi fido di loro". Un'apertura c'è stata, anche se il contratto che lo lega alla Lazio per altri due anni frena gli entusiasmi del brasiliano. D'altro canto, Wallace in questo momento si trova proprio a Rio de Janeiro (dove è nato e dove ha sede il Flamengo) per le vacanze, quindi non è escluso che possa approfondire i rapporti con il club carioca.

