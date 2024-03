Lazio Women, Lotito: "Ecco che mi ha detto Tudor. A tutti racconto..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio Women ha battuto 4 a 0 la Freedom, aggiudicandosi la vetta in solitaria vista la battuta d'arresto della Ternana. Al termine della gara, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il presidente Lotito che si è così congratulato con la squadra di Grassadonia: "Mi sono divertito molto, quando posso la domenica o il sabato vengo a vedere le partite della femminile perché mi ricaricano e mi creano entusiasmo. Vedo una squadra che gioca molto bene, molto unita, compatta e determinata. Racconto a tutti, l’ho detto anche a Tudor con cui ho visto il primo tempo, che quando abbiamo perso col Cesena 2 a 0 in un partita assurda, a un certo punto ho incontrato per caso il capitano della squadra. E le ho detto “Certo che domenica” e lei mi ha risposto “Presidente, non si preoccupi che domani vinciamo”. Il giorno dopo hanno vinto 4 a 0. Sono unite, determinate, applicate e giocano con spirito sacrificio senza risparmiarsi ma sempre col sorriso. È una bella realtà”.

“Lasciamo perdere le cose che sono successe lo scorso anno, si è iscritta al campionato una squadra che non doveva ma poi le cose si sono viste. Oggi sicuramente il femminile della Lazio rappresenta un’eccellenza, lo dicono tutte le squadre che si confrontano con noi. Un’eccellenza anche dal punto di vista delle strutture. Abbiamo creato una struttura all’avanguardia per la femminile, al livello di quella della prima squadra. Non hanno la criocamera che richiede un’attenzione particolare, come abbiamo visto con la prima squadra. Sono contente e entusiaste, vivono in un ambiente bello dal punto di vista estetico e poi si sentono apprezzate e considerate. Ti ridanno in termini di risultato e applicazione quello che tu gli dai come società”.

“Tudor, è incuriosito? Ha visto l’atteggiamento della squadra e ha fatto le stesse considerazioni che ho fatto io cioè che gioca bene, che è molto applicata e determinata. Non molla niente, corrono senza risparmiarsi. Al di là della vittoria di oggi, hanno un atteggiamento proprio del non voler mollare mai”.

“Serie A, differenze? Lo dico senza essere smentito e giustificazioni. La volta scorsa avevo delegato totalmente. Oggi la seguo con molta più attenzione e ho messo mio figlio in prima persona che si occupa di tutto il settore giovanile, seguendo in particolar modo la Primavera e la Women. Non voglio dargli meriti perché lavora in tandem con Fabiani e Bianchi, ma sicuramente la presenza della proprietà costruisce un valor aggiunto se non altro per responsabilizzare al meglio gli addetti ai lavori. Da quando è entrato mio figlio hanno vinto il campionato in Primavera e lo scorso anno potevamo avere la possibilità di andare in A con la Women. Quest’anno stanno facendo un buon lavoro, c’è un bel clima. La società la vedono come una famiglia. Oggi con l’atteggiamento dimostrato nei miei confronti, sembra che vogliono ricambiare l’attenzione”.

