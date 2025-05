Lazio, Zaccagni criptico in conferenza: "Futuro? Deciderà la società"

Una serata amara quella della Lazio che chiude la sua stagione con una sconfitta che sancisce anche la mancata qualificazione alle coppe europee. Al termine della sfida queste le parole del capitano Mattia Zaccagni in conferenza stampa: "Fischi giusti. Sicuramente mi sento uno dei responsabili principali. Non dovevamo chiudere in questa maniera davanti al nostro publico. Ci sarà tempo per fare ognuno le proprie valutazioni".

BARONI - "Il mister è deluso e così anche noi. La squadra dopo la partita era distrutta per aver chiuso in modo negativo la stagione. Il nostro pubblico non meritava un finale così, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità".

FUTURO - "Il messaggio ai tifosi è chiaro, sono delle scuse che non servono a niente tra l'altro. Dovevamo dimostare sul campo come abbiamo fatto durante la stagione. Adesso ci sarà tempo, la società farà le proprie valutazioni sui giocatori e sullo staff. Non sono decisioni che dipendono da noi".

STAGIONE - "Meglio in trasferta che in casa? Questo è un dato che ci fa male perché il supporto dei tifosi soprattutto nel girone di ritorno è stato incredibile e noi non siamo stati all'altezza. Tutti noi dobbiamo assumerci le resposanbilità e accettare le decisioni che verranno prese".