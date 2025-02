MOVIOLA - Inter - Lazio, il gol di Arnautovic e il rigore: tutti gli episodi del match

TUTTOmercatoWEB.com

Si conclude tra le polemiche la partita tra Inter e Lazio, vinta per 2-0 dai padroni di casa che strappano così il pass per le semifinali di Coppa Italia. A creare le perplessità dei tifosi è il presunto fuorigioco di De Vrij sulla conclusione di Arnautovic in occasione del gol dell'1-0. Una posizione che dal Var non hanno ritenuto punibile.

PRIMO TEMPO

14' Momento di confusione al centro del campo. Asslani pesta il piede di Zaccagni, Fabbri dà il vantaggio ma la Lazio perde palla. A quel punto il gioco si ferma con il capitano della Lazio a terra e, dopo qualche secondo di sbandamento in attesa di una decisione dell'arbitro, il direttore di gara ammonisce il centrocampista dell'Inter.

33' Ammonizione assurda per Gustav Isaksen per una presunta simulazione fuori area di rigore. In realtà il contatto tra la gamba dell'esterno danese e quella di Pavard c'è, così come il calcio di punizione in favore della Lazio dal limite dell'area.

36' Giallo per Pellegrini che commette fallo su Taremi in una situazione di potenziale contropiede per i nerazzurri.

39' L'Inter passa in vantaggio con una conclusione al volo di Arnautovic. Tante le polemiche, ma solo al di fuori del terreno di gioco, sulla posizione di De Vrij che, però, non è impattante sulla conclusione dell'attaccante austriaco per distanza dal tiratore e dal portiere greco. La traiettoria, inoltre, prende tutt'altra direzione.

42' Fallo incomprensibile fischiato da Fabbri. Zaccagni sfugge via a Frattesi che blocca la corsa dell'esterno con il corpo, per il fischietto di Ravenna è il capitano biancoceleste a commettere l'infrazione.

45' Il quarto uomo indica 3' di recupero.

SECONDO TEMPO

77' Corretto il rigore per l'Inter. Correa entra in area, salta Gigot che lo tocca sul piede d'appoggio. Fabbri indica il dischetto e ammonisce il centrale francese per il fallo e Guendouzi per proteste.

79' Giallo per Ibrahimovic che, appena entrato in campo, commette fallo su un pallone perso a centrocampo.

85' Intervento in ritardo di Dumfries - ammonito - su Nuno Tavares al limite dell'area. Giusto non fischiare il rigore. Il contatto tra i due esterni inizia appena fuori l'area di rigore.

90' Sono 4' di recupero.