RIVIVI LA DIRETTA - B. Dortmund - Lazio, Leiva: "Sarà difficile, ma possiamo vincere"

Alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, Lucas Leiva è intervenuto in conferenza stampa insieme a mister Inzaghi per rispondere alle domande dei cronisti. Il centrocampista ha detto: "All'andata abbiamo giocato bene, però domani sarà diverso. Loro giocano in casa e sarà difficile. Se giochiamo come abbiamo fatto nelle precedenti partite abbiamo grandi possibilità di vincere. La squadra ha dimostrato di avere tanta voglia e un approccio perfetto nelle ultime quattro partite, dobbiamo continuare così".

STIMOLI DIVERSI - "Certamente lo stadio pieno sarebbe stato una motivazione in più sia per loro che per noi, avremmo potuto sfruttare al massimo uno stadio bello contro una grande squadra. Questa è la nuova realtà e dobbiamo cercare di trovare le motivazioni, ma non penso il pubblico ci avrebbe reso la vita più difficile. Quando giocavamo fuori casa con il pubblico avevamo ugualmente le nostre motivazioni".

SCIVOLONE IN CAMPIONATO - "Noi teniamo tanto al campionato, contro l'Udinese non abbiamo fatto una grande gara, così come contro la Sampdoria prima della gara contro il Dortmund. La squadra è matura e sa gestire queste partite, ma non possiamo cercare scuse: domenica abbiamo giocato male e non credo che ciò derivi dalla focalizzazione alla partita di domani. Abbiamo perso perché non abbiamo meritato. Domani abbiamo un'altra occasione per ripartire e far vedere la nostra reazione. Affrontare il Borussia è l'opportunità perfetta".