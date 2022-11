RIVIVI LA DIRETTA - Partita per la Pace: vince la squadra di Klose e Immobile

Fonte: Edoardo Zeno ed Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi

RISULTATO: SQUADRA BIANCA-SQUADRA AZZURRA 3-4

49' Fischia tre volte l'arbitro. Finisce qui la Partita per la Pace. Vince la squadra azzurra di Klose e Immobile con il risultato di 4-3.

41' Cambio per i bianchi. Fa il suo ingresso in campo il 13enne Benjamin Aguero, figlio del Kun e nipote di Diego Armando Maradona.

32' Rimonta completata per la squadra azzurra che adesso conduce 4-3. A segnbo ancora Voronin.

29' Pareggiano gli azzurri. Gol di Voronin.

27' Nel corso dell'intervallo ha lasciato il campo l'ex Lazio Klose che dunque ha disputato solo la prima frazione della gara.

25' Via al secondo tempo. Tanti cambi per le due squadre. Entrano in campo tra gli altri Cerci, Legrottaglie, Osvaldo, Galante, Diego Maradona Junior, Perrotta, Pereyra, Andrade, Colonnese e Perotti.

SECONDO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 19:08 - Parola a Papa Francesco. Il video messaggio di Sua Santità appare sul grande schermo dell'Olimpico: "Non importa vincere o perdere. Il gioco vale per se stesso, è pura gratuità. Una persona è adulta, matura quando è capace di giocare. Spero che in questo stadio, per questa partita, si riscopri la gratuità del gioco come fratelli. Grazie per fare questo incontro per la pace, che coinvolge tutti i paesi, anche quelli in cui il calcio non è così famoso. Spero che tutti riscoprano la propria dimensione amatoriale. Prego per voi, fate lo stesso per me”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Riflettori spenti all'Olimpico e spazio alla musica. Si esibiscono a bordo campo gli Opus con "Live is Life". Sul grande schermo scorrono le immagini di Diego Armando Maradona e di quel suo famoso riscaldamento.

25' Duplice fischio del direttore di gara. Si chiude dopo 25 minuti e sul risultato di 3-2 per i bìanchi la prima frazione.

24' Accorciano le distanze gli azzurri. Rete in girata su calcio d'angolo di Vincenzo Iaquinta.

21' Allunga la squadra bianca. Gol del 3-1 siglato ancora da Alveladze.

17' Segna Almeida. Bianchi di nuovo in vantaggio.

14' Pareggio degli azzurri. A segno Totò Di Natale ben servito dall'ex compagno di squadra all'Udinese Inler. Poi l'abbraccio con Klose nell'esultanza.

13' Iaquinta sfiora il pareggio con un bel destro di contro balzo. Intanto cambio in porta per i bianchi. Dentro Weidenfeller per Ricardo.

9' Passa in vantaggio la squadra bianca grazie ad Arveladze che supera Frey da pochi passi.

7' L'attacco della squadra azzurra è composto dall'ex Lazio Klose che forma il tridente con Di Natale e Iaquinta.

5' Primi minuti molto blandi. Tanti applausi per i protagonisti della sfida, Ronaldinho su tutti.

1' Fischio d'inizio all'Olimpico. Primo possesso per la squadra bianca.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO 18:15 - Presente anche Zaccagni come rappresentante della Lazio oltre a Immobile. Con l'assenza dell'atytaccante biancoceleste la fascia di capitano per la squadra azzurra passa sul braccio di Ciro Ferrara. Per i bianchi invece il capitano sarà Ronaldinho.

AGGIORNAMENTO ORE 18:12 - Squadre in campo annunciate dallo speaker dello stadio Olimpico. Klose regolarmente sul terreno di gioco. Immobile invece resta a bordo campo. Il capitano della Lazio non sarà tra i protagonisti della partita a causa del suo infortunio.

AGGIORNAMENTO ORE 17:55 - Pochi minuti al fischio d'inizio. Prima però è tempo di esibizioni sul prato dell'Olimpico. Si prendono la scena due ballerini argentini di tango, un gruppo di freestylers che fanno i giocolieri con il pallone e la cantante Lola Ponce.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita con fischio d'inizio alle 18:

SQUADRA BIANCA (4-3-3): Ricardo; Candela, Zabaleta, Burdisso, Abidal; Mkhitarya, Rakitic, Ronaldinho; Arveladze, Stoichkov, Almeida. Ct: Buffon

SQUADRA AZZURRA (3-4-3): Frey; Ferrara, Bruno Alves, Zaccardo; Perotti, Inler, Di Biagio, Caniggia; Klose, Iaquinta, Di Natale. Ct: Zambrotta.

Campionato fermo, Mondiale in Qatar alle porte, ma riflettori comunque accesi allo Stadio Olimpico di Roma. E' in programma oggi alle 18 la Partita per la Pace. L'iniziativa è stata promossa da Papa Francesco ed è stata organizzata, come evento interreligioso benefico, dal Movimento Pontificio per l'Educazione Scholas Occurrentes. La partita è giunta alla sua terza edizione e sarà un'occasione speciale per ricordare Diego Armando Maradona che nelle precedenti edizioni ha supportato l'evento prendendone parte come capitano della squadra di Scholas. Parteciperanno diverse stelle e leggende del calcio tra cui Klose, Ferrara, Stoichkov, Inler, Iaquinta, Legrottaglie, Zabaleta, Abidal, Candela,Osvaldo, Mkhitaryan oltre che Diego Armando Maradona Junior.