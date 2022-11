Roma - Lazio, le probabili formazioni: dubbio a centrocampo per Sarri

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano poche ore al derby della Capitale, gli allenatori di Lazio e Roma stanno sciogliendo gli ultimi ballottaggi e avranno tempo fino a domani pomeriggio per levarsi ogni dubbio. Maurizio Sarri, dal canto suo, ha già in mente l'ossatura della squadra e come sopperire alle pesanti assenze di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. L'unico dubbio del mister riguarda il centrocampo dove dovrà scegliere se aggiungere fisictà con Basic al fianco di Cataldi e Vecino, oppure se optare per la tecnica di Luis Alberto, attualmente favorito. In difesa Casale resta il preferito rispetto a Patric, titolare nella sfida europea contro il Feyenoord.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Celik, Tripi, Bove, Camara, Karsdorp, Shomurodov, Volpato, Belotti. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Basic, Marcos Antonio, Romero, Cancellieri. All. Sarri.