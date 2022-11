Roma - Lazio, un derby per la Champions: tra assenze, risorse e silenzio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il grande giorno è arrivato. Siamo alla prima resa dei conti tra le due squadre della Capitale, l'incrocio più importante e atteso in questa prima parte di stagione. Alle ore 18.00, presso lo Stadio Olimpico, scenderanno in campo Roma e Lazio nella partita valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Una sfida dal sapore speciale, un derby che vale più dei tre punti a disposizione e che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe lanciare l'una o l'altra squadra nella lotta per la Champions League. La Roma al quarto posto e la Lazio al quinto, sono separate da un solo punto, a meno di pareggio, oggi una delle due formazioni riuscirà nel superare o staccare l'altra, in una partita che non solo è gloria, ma prima di tutto rappresenta uno scontro diretto. Una stracittadina che arriva nel silenzio più assordante possibile. I due allenatori, Maurizio Sarri e Josè Mourinho, hanno deciso di non parlare in conferenza stampa prima del match: nessuna polemica ad accendere l'ambiente, nessuna spiegazione o indicazione su possibili scelte di formazione. Il silenzio domina un palcoscenico in cui la tensione è sottile, a tratti concreta: una situazione in cui, una parola sbagliata o un fraintendimento, potrebbero causare un'esplosione di polemiche che in questo modo, forse, sarà evitata. Almeno prima del match.

D'altronde, se ne è già parlato molto di questa partita, di lamentele inerenti decisione arbitrali ce ne sono state, anche e soprattutto in casa dove, oltre a Ciro Immobile, mancherà anche Sergej Milinkovic-Savic. Il sergente, a causa di un'ammonizione rimediata durante Lazio - Salernitana e che porta con sé ancora molti dubbi, è stato squalificato e rientra nella lista dei grandi assenti di questa sera. Sono molti i giocatori di un certo livello che oggi non saranno a disposizione di Sarri e Mourinho. Anche in casa Roma, infatti, il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Paulo Dybala e Georgino Wijnaldum, ma non solo. Un derby da Champions in cui i giocatori più forti e internazionali non ci saranno, ma la garanzia dello spettacolo sì, quella resta. Entrambe le squadre, infatti, vogliono far gioire i propri tifosi e si presentano a questo match in situazioni diametralmente opposte: la Lazio, reduce da due sconfitte e la retrocessione in Conference League, vuole reagire e far esultare la Nord; la Roma, che ha vinto le ultime due partite in rimonta e ha superato il girone di Europa League, ha intenzione di non fermarsi qui. Sarri e Mourinho si affideranno alle loro certezze per farsi male: Zaccagni e Pedro da una parte; Pellegrini e Zaniolo dall'altra, con due difese solide e rocciose, pronte a fermare l'avversario. Il giorno del derby è arrivato, tra poche ore sarà spettacolo garantito, non resta che attendere,.