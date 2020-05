Serie A, il protocollo e lo scoglio quarantena: anche la Uefa preoccupata

Le indicazioni del Comitato tecnico scientifico del Governo per la ripresa degli allenamenti di squadra hanno messo in apprensione il mondo del calcio. Il nodo è rappresentato dalla quarantena per tutto il gruppo squadra in caso di positività di un calciatore. Secondo quanto riporta Sky Sport anche la Uefa è preoccupata per le sorti delle squadre italiane: nel caso (quasi scontato) in cui la regola venisse inserita anche nel protocollo per la ripresa del campionato, i club italiani rischierebbero non solo di non concludere la Serie A, ma anche il percorso nelle coppe. Il percorso a ostacoli si ripresenterebbe anche a settembre per i primi impegni in Nations League dell'Italia di Mancini.Se tutte le grandi federazioni europee prenderanno una strada, e la Figc sarà costretta a frenare in quella opposta (fino al rischio zero), il calcio italiano rischia l’isolamento dal resto d’Europa. Assume così grande importanza l'incontro del premier Conte con i presidenti di Figc e Lega Gravina e Dal Pino.