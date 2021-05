Stadio Lazio, La Repubblica: "Lotito tratta con Vitek per Tor di Valle"

Dopo le voci di qualche settimana fa, si sarebbe passati ai fatti. Claudio Lotito e Radovan Vitek starebbero parlando per realizzare lo Stadio delle Aquile a Tor di Valle. Ne è sicuro il quotidiano La Repubblica che parla di fitti colloqui tra le parti per cercare un accordo. L'imprenditore dopo più di nove anni di tira e molla con la Roma è alla ricerca di acquirenti per i terreni nella zona a Sud della Capitale. Il presidente biancoceleste vorrebbe regalare uno stadio ai propri tifosi e proprio questo avrebbe fatto avvicinare i due. È sempre valida la voce secondo cui l'obiettivo del patron sarebbe quello di realizzare un impianto di proprietà sui terreni di famiglia sulla Tiberina. Ma ora l'opzione più immediata sarebbe diventata Tor di Valle. Nel corso degli incontri, sempre secondo il quotidiano, si sarebbe parlato anche della società che Lotito non intende vendere (e che valuta non meno di 600 milioni). Il discorso sarebbe quindi tornato solo sullo stadio che dovrebbe essere un impianto moderno da 40mila posti. Una situazione ovviamente complicata viste anche le prossime elezioni comunali con la giunta grillina, spaccata in due tra favorevoli e contrari, che si è spesso scontrata con la Roma per autorizzazione e iter burocratici. Dopo anni di battaglie i giallorossi hanno mollato cercando nuovi spazi, ora c'è da capire se la Lazio sarà più fortunata e se il suo progetto troverà meno ostacoli. Da capire la fattibilità dell'operazione, ma i dialoghi restano aperti. Molto dipenderà anche dall'esito delle prossime elezioni con l'eventuale nuovo padrone di casa al Campidoglio. Nel frattempo Lotito e Vitek continuano a parlare cercando un accordo. Sarà a Tor di Valle il nuovo stadio della Lazio? Non rimane che attendere.